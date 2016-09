Album-Reviews Grillmaster Flash - "Andere Leude My Ass" (SpeckFlag)



Grillmaster Flash, der Tausendsassa aus der Bremer Hansestadt, kommt mit “Andere Leude My Ass” auf den hiesigen Albummarkt – und zwar im Bereich Veröffentlichungen.

Grillmaster Flash ist der Mann mit der Gitarre und er verbreitet gute Laune, Songtitel wie „Ganz vorn in der Achterbahn“, „Bud Spencers Bart“ oder „Irrtum vom Weihnachtsmann“ sind nur ein Auszug aus der Melange der guten Laune.

Neben Humor scheint auch ein gewisser Grad an Selbstreflektion das ganze Werk zu durchziehen. Klar sind die Texte humorvoll und mit viel Witz vorgetragen, aber das bedeutet nicht dass man sich auf einer reinen Klamauk-Veranstaltung wiederfindet, dazu haben die Texte zu viel Tiefe und Fundament.

Musikalisch sind wir auf jeden Fall irgendwie im Bereich rockiger, teilweise fern des Mainstream poppigen Singer-Songwriter und Gute Laune Rock unterwegs (geile Kombi – auch in der Aufzählung). Mann mit Gitarre halt – und er hat etwas zu erzählen…

Ich werde nun nicht alle Texte und jeden Song einzeln sezieren, denn das sollt Ihr bitte selber machen, indem Ihr der Scheibe Euer Ohr schenkt und Euch ein eigenes Bild macht. Fakt ist auf jeden Fall dass man diese Scheibe nicht so nebenbei hören sollte, denn dazu ist zu viel Wortwitz und ein hoher Fokus auf die Texte zu legen. Ich habe sie primär im Auto gehört und da auch viele nette Details entdeckt, während der Arbeit würden mich die Texte dann doch zu sehr ablenken – das wäre fatal.





www.youtube.com/v/0AkNAumH92Y



Die Produktion ist sehr überzeugend, hat den erforderlichen Druck und lässt weder den erforderlichen Biss, noch die gewollte Transparenz vermissen. Covergestaltung natürlich mit Hinter(n)gedanken – polarisiert und Bruce Springsteen ist auch nicht ganz weit weg.

„Andere Leude My Ass“ ist eine ziemlich interessante Scheibe und diese sorgt für ein breites Grinsen während der Autofahrt, unbedingt anchecken, falls ihr auf rockige Singer-Songwriter Geschichten mit viel Wortwitz und guten Texten steht...

