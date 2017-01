Album-Reviews Kreator - "Gods Of Violence" (Nuclear Blast)



Es gibt so Tage, da bekommt man sein Grinsen nicht aus dem Gesicht – selbst wenn man sich mitten im Januar befindet, geprägt von schlechtem Wetter und blöden Erkältungen. Unsere Freunde von Kreator aus Essen haben mit ihrem neuesten Output „Gods Of Violence“ für genau diese Situation gesorgt. Man muss Kreator einfach danken, denn sie haben sich genug Zeit gelassen einen würdigen Nachfolger für „Phantom Antichrist“ aufzunehmen. Keine Hektik und kein Release-Overkill – nein genügend Zeit für „Gods Of Violence“.

Mit dem Schweden Jens Bogren hat man (meiner Meinung nach) den optimalen Partner für jegliche Kreator-Produktionen (auch in Zukunft) gefunden, er gibt der Band genug Luft zu atmen, versorgt sie aber auch mit einem dynamisch, druckvollen Sound ohne steril oder kalt zu wirken.



Dieses Album ist angenehm abwechslungsreich und bietet so gar keine Nische für einen Hauch der Langeweile. Hochgeschwindigkeits-Salven treffen auf getragene Riffs, gesangliche Experimente machen auch vor Deutschen Texteinwürfen nicht Halt. Mille hat sich gesanglich noch einmal weiter entwickelt und bietet auf dem neuen Output seinen individuellen und variantenreichen Motzgesang in Güteklasse A.

Ich möchte nun gar nicht jeden Song einzeln sezieren, ich betrachte das Album als Gesamtkonstrukt, welches in Länge und Liedreihenfolge sehr gut gewählt und aufgebaut ist.

Ich habe auf dem Album nicht den einen „Über-Hit“ gefunden, denn alle Songs bieten sehr viel und man entdeckt mit jedem Hördurchgang neue Details. Das Album zündete bei mir recht fix, aber es läuft nun auch seit einigen Tagen auf Dauer-Rotation und es erzeugt eine Art Suchtfaktor.

Kreator hat hier einen Thrash-Meilenstein geschaffen, an dem sich nun jegliche Bands aus dem Genre messen lassen müssen.

Kreator haben ein Album abgeliefert – welches schon jetzt ein ganz heißer Anwärter auf das Album des Jahres 2017 ist – obwohl das Jahr gerade erst begonnen hat.

Jeder Fan aus dem Genre, aber auch wirklich jeder, sollte das Album in seiner Sammlung haben. Ich weiß – sehr viel Lobhudelei (und im Grunde keine Kritik – der halbe Punkt Abzug ist mehr so aus Prinzip), aber das Album ist einfach ein mehr als ein amtliches Brett und begeistert mich einfach ungemein.



Anspieltipps, bzw. meine derzeitigen Faves:

„World War Now“, „Totalitarian Terror“, „Lion With Eagle Wings“, „Fallen Brother“

