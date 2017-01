Album-Reviews Riot Instinct - "Kingdom Of Disease" (Eigenvertrieb)



Eine schöne Oldschool-Thrash-Keule knallen uns jetzt diese 5 Herren von Riot Instinct aus Bremen vor den Latz. Nach einem kurzen Intro bringt der Titeltrack „Kingdom Of Disease“ gleich die Nackenmuskulatur auf Betriebstemperatur. Der Gesang erinnert mich an alte Exodus-Sachen, generell kommen mir hier auch Anthrax und Destruction in den Sinn. „Raise The Flag“ kommt etwas schleppender daher, weiß aber vor allem mit seinem Gnidel-Solo im Mittelteil ebenfalls zu gefallen. Zum Ende des Songs hin wird das Tempo dann aber nochmal gehörig angezogen.



Neben seinem coolen Titel bietet „Century Of Hate“ ein astreines Headbang-Riff, welches vor allem wohl live besonders Spaß machen dürfte. Den Abschluss bildet dann schon „Human Progress“ mit einem sehr vielschichtigen Aufbau. Schnelle, Slayer-artige Strophen und sehr interessanter Refrain. Sehr cool aufgebaut, auch hier winken mir Destruction imaginär zu.



Natürlich ist es immer etwas schwierig, eine EP mit 4 vollen Songs zu bewerten, aber die hier gebotene Qualität ist wirklich gut, auch die Produktion und das stimmige Artwork wissen zu gefallen. Von daher: Daumen ganz klar nach oben und hoffen, dass bald mehr folgt.





