Album-Reviews

Worum es dem kanadischen Dreigestirn geht, lässt das Eröffnungsdoppel „I Gotta Rock“ und „My Little RnR“ bereits mehr als nur erahnen: Fett groovender Rock, der sofort ins Ohr geht und dort auch hängen bleibt. Gerade diese beiden Songs sind Paradebeispiele dafür, wie ein cooler Song zu klingen hat. So kennt man das bereits von den Vorgängerscheiben, von denen mir „Fire Music“ von 2015 am besten zusagt. Leider kann der Rest der neuen Scheibe meiner Meinung nach nicht mehr das Niveau besagter Scheibe bzw. der ersten 2 Songs halten – allerdings wirft auch „Wild Cat“ noch eine ganze Reihe cooler Nummern ab:

„Going Out Tonight“ ist ein „Grower“, der mit jedem Hören besser wird. Gleiches gilt sicherlich auch für „Do This Every Night“ oder dem Titeltrack. Insgesamt lässt sich aber sagen, dass die neuen Nummern nicht ganz so schnell zünden und man dem Album einige Durchläufe zugestehen sollte.

Vermehrt schleichen sich hier Blues-Einflüsse ein ( „You Are My Woman“, „Revolution ( But Then We Make Love“ - cooler Titel by the way ), dadurch wird der Abgeh-Faktor der Vorgängerscheibe nicht ganz erreicht.

Was sich jetzt vielleicht nicht ganz so euphorisch anhört, ist einfach dem Umstand geschuldet, dass ich eine ziemlich hohe Erwartungshaltung habe, wenn ein neues Danko-Jones-Album veröffentlicht wird. Natürlich haben wir es hier mit einem starken Album einer starken Band zu tun.

Fun Fact: Alle 11 Songs haben eine Länge zwischen 3 und 4 Minuten und würden somit perfekt ins Radio passen – wenn man da mal zur Besinnung kommen würde. Aber darauf können wir sicher lange warten.

„Let´s Start Dancing“ wäre vom Titel her doch ein passender Kandidat – allerdings wird hier dann doch ein wenig zu sehr aufs Gaspedal gedrückt, als dass es dem Mainstream-Hörer gefallen könnte.

Ich bin sehr gespannt, wie die neuen Songs live rüberkommen. Für die Tour hat man ja ein nettes Paket mit Audrey Horne als Support geschnürt. Hier schließt sich dann der Kreis zum Eröffnungstitel - „I Gotta Rock“.

