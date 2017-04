Live-Reviews Danko Jones - Bochum - Matrix (31.03.2017) Das geht ja gut los: Statt Einlass um 19:30 Uhr - wie von uns angenommen - ist schon Beginn um 19:30 Uhr, was zur Folge hat, dass wir die ersten 2 Songs von Audrey Horne verpassen. Im späteren Gespräch mit der Band stellt sich heraus, dass das auch noch meine beiden Lieblingssongs der Band sind ( "Redemption Blues" und "This Ends Here" ). Mehr als ärgerlich. So startet der Abend überraschend früh für mich mit "Youngblood" und dem Weg vom Arsch der Halle bis in die zweite Reihe. Lustiges Unterfangen bei einem ausverkauftem Club, der schon die Songs der Supportband lauthals mitsingt ;)

Ich hatte schon geahnt, dass die Norweger gut beim Publikum ankommen würden, aber dass die Bochumer "Waiting For The Night" ohne große Vorankündigung oder Erklärung seitens der Band anstimmen und stimmgewaltig Richtung Bühne schmettern, ist absolut überragend. Als würde das noch nicht reichen, betreten Danko Jones die Bühne und unterstützen Audrey Horne ebenfalls am Gesang - verkleidet als Toschie ( Sänger von Audrey Horne ).

Die 5 posenden Norweger machen aber auch alles richtig, es gibt sogar einen neuen Song zu hören ( "California" ), und am Ende gesellen sich wie immer einige Teile der Band ins Publikum, um dort den letzten Song "Straight Into Your Grave" zu zocken. Danach ist dann leider viel zu früh Schluss. Was für ein Paukenschlag!



Die absolut großartige Stimmung kann Danko Jones natürlich noch steigern, und das - wie er später noch erwähnt - mit "egal welchem Song". Den Auftakt macht "I Gotta Rock" von der aktuellen Scheibe, und die Leute geben gleich mal alles. Action vor und auf der Bühne, vor allem Basser JC macht ordentlich Alarm und feuert das Publikum im Minutentakt an. Bochum dankt es ihm und springt und schubst, den Schweiss kann man sich schon nach 2 Songs aus dem Shirt wringen - vorausgesetzt, es war nach Audrey Horne noch irgendwie trocken.

"First Date" und "The Twisting Knife" kommen schon relatv früh im Set und heizen die Stimmung weiter an, bei der aktuellen Single "My Little RnR" denkt man, dass Dach der Matrix würde jeden Moment wegfliegen - Wahnsinn. Die Stimmung ist absolut positiv und der Schweiss tropft literweise von der Decke. Leider auch ein Zeichen schlechter Belüftung, seit jeher ein Problem des Clubs. Einige meiner Leute verlassen regelmäßig den Club, um frische Luft zu schnappen.





www.youtube.com/v/vA1tWqY3wv8



Wie gehabt kommen die neuen Songs live deutlich rotziger rüber als auf Scheibe, das steht ihnen gut zu Gesicht. Sie reihen sich neben Klassikern wie "Forget My Name" ein und fallen dort keineswegs ab. Vermisst habe ich dennoch die Songs "Code Of The Road" und "Do You Wanna Rock?", dann wäre es perfekt gewesen. Aber auch so war dies ein Abend, der lange in Erinnerung bleiben wird. Und zwar als einer der geilsten seit sehr, sehr langer Zeit. Nach dem Konzert gibt es noch einen Plausch mit Audrey Horne sowie einen Metal-Disco-Abend oben in der Matrix, der ebenfalls zum gelungenen Abend beiträgt. Ich bin begeistert - jederzeit wieder!





Setlist:





I Gotta Rock

Play The Blues

Sugar Chocolate

First Date

You Are My Woman

The Twisting Knife

She Likes It

Forget My Name

You Love It

Legs

Full Of Regret

My Little RnR

Had Enough

Going Out Tonight

Wild Cat

Cadillac

Lovercall

Gonna Be A Fight Tonight

Rock Shit Hot

Watch You Slide

Bring On the Mountain (Become The Mountain)



