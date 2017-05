Album-Reviews Animator - "The Venom Within" (Eigenvertrieb)



Animator

Aus dem schönen Dublin beglücken uns die Jungs von Animator mit diesem grandiosen 4-Track Output, welches auf den Namen „The Venom Within“ hört.

Die Truppe macht keinen reinen Thrash, da ist irgendwie eine kleine Portion Crossover zu hören, was die Sache individuell noch stärker und eigener macht.

Ich kann schon einleitend sagen, dass mich die Scheibe sofort umgehauen hat.

Mit „No Consequence“ legt die Truppe schon gleich los wie die Feuerwehr und der charakterstarke Gesang von Sänger James Doughty frisst sich in meine Gehörgänge, während die Rhythmus-Fraktion auch nicht auf der Bremse steht.

Der Titeltrack, welcher dann folgt, beginnt etwas schleppender und baut sich erst dann zum Uptempo-Thrasher auf.

Mit „Sticks And Stones“ folgt erneut ein zu Beginn eher schleppender Kopfnicker, welcher durch die schöne Gitarrenarbeit und die wirklich überragenden Vocals, gepaart mit der eh sicheren Rhythmus-Fraktion, wieder zu gefallen weiß.

Das große Finale und mein persönlicher Favorit (wobei die ganze Scheibe überzeugt) folgt dann mit „Throwing It Away“ ein richtiges Highlight. Hier beginnt der Bass, bevor Drums und Gitarre dazu kommen und der Gesang dann einsetzt. Der Song besticht durch Tempowechsel, allgemein toller Abwechslung und ist einfach rund.

Wer eine kleine Orientierung braucht in welche Richtung Animator so gehen…hier mal ein kleiner Versuch:

Wer auf Tankard und Municipal Waste steht - wer Violator aus Brasilien kennt und wem eine minimale Prise D.R.I nicht komplett stört, der wird Animator auch mögen, ggf. sogar lieben – wie ich inzwischen.



Klasse EP – ich hoffe die Jungs legen bald nach und präsentieren ein Album und ich habe darüber hinaus die Möglichkeit die Truppe mal live zu sehen.

Absolute Empfehlung und für mich eine tolle Neuentdeckung 2017. Mehr als solide und adäquate Produktion, schönes Artwork – so präsentiert man sich.

Würde mich nicht wundern, wenn man von den Jungs auch bald außerhalb Irlands hören würde und die ersten Labels aufmerksam werden.

Meinen Support haben sie – und bekommen sie...

